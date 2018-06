Vrachtwagen verliest over halve kilometer lading slib op Brusselse buitenring, avondspits verloopt moeilijk TT

07 juni 2018

14u33

Bron: VRT, Vlaams Verkeerscentrum 41 Een vrachtwagen heeft over een afstand van 500 tot 600 meter op de Brusselse buitenring een lading slib verloren. Dat meldt de verkeersredactie van de VRT en wordt bevestigd door het Vlaams Verkeerscentrum. Op de buitenring staat al meer dan een uur file en het zal nog een tijd duren voor de rijbaan weer vrij is. De civiele bescherming is ter plaatse.

Zowel de oprit van Zellik als de rechterrijstrook van de zijrijweg op de buitenring voor de aansluiting naar de E40 zijn versperd. Het Verkeerscentrum raadt bestuurders die van Hasselt richting Gent willen rijden aan via Antwerpen te rijden.

Door het incident is het op de buitenring aanschuiven vanaf Vilvoorde, en op de binnenring vanaf het parkeerterrein in Ruisbroek. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt dan ook aan om de omgeving te mijden. Wie vanuit Brussel naar Gent wil, neemt best de A12 en de N16, om vervolgens de E17 te nemen.

De civiele bescherming is onderweg om slib te ruimen. Deze vuile smurrie ligt over een afstand van 500 à 600m. Verkeersinfo bij onze collega`s @verkeerscentrum pic.twitter.com/03MqL31bYT Wegen en Verkeer(@ wegenenverkeer) link

#R0 door een ladingverlies thv Zellik #buitenring moet het verkeer richting #E40 over één rijstrook. pic.twitter.com/mV39woUwVA Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

#R0 Update ladingverlies Zellik → E40/Gent: Je verliest nu een uur in de file vanaf Machelen. De afhandeling zal nog een tijd duren. Rijd om indien mogelijk: https://t.co/5ajEuKb1uD pic.twitter.com/6gT28yUpY8 Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

Een luisteraar zegt dat een vrachtwagen een lading asfalt is verloren in Groot-Bijgaarden over een afstand van 200m op de aansluiting naar de #E40 → Gent. VRT Verkeer(@ verkeersanker) link