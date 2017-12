Vrachtwagen verliest oplegger net voor hij E34 op rijdt Kristof Pieters

16u21

Het gevaarte kwam gelukkig in de berm terecht en niet op de autosnelweg. Op de R2 rond Antwerpen is vanmiddag een merkwaardig incident gebeurd. Een vrachtwagen verloor zijn oplegger net voor hij de snelweg E34 op reed.

Op de oprit Waaslandhaven Zuid richting E34 verloor een vrachtwagen plots zijn oplegger. De chauffeur had de oplegger enkele minuten eerder aangepikt bij een firma in de Waaslandhaven. Bij het oprijden van de autosnelweg kwam de geladen oplegger los van de trekker. Het gevaarte kwam gelukkig in de berm tot stilstand, op slechts enkele meters van de snelweg zelf. Als de oplegger enkele seconden later was losgekomen waren de gevolgen dus mogelijk veel ernstiger geweest. Zowel de trekker als de oplegger raakten beschadigd en moesten getakeld worden. De oprit van de snelweg werd daarvoor een tijdje afgesloten.

