Vrachtwagen verliest lading in Koekelberg: zes wagens belanden op straat Freya De Coster

12u00 7 Freya De Coster

Een vrachtwagen is deze ochtend zijn lading, zes wagens, verloren op de Keizer Karellaan in Koekelberg in de richting van de Basiliek. Volgens getuigen kwam de lading van de voorbijrijdende camion rond 7 uur los en kwamen de zes wagens op straat terecht. De politie en brandweer kwamen ter plaatse om de brokstukken op te ruimen en de wagens te takelen. De twee rijbanen waren een tijdlang geblokkeerd, maar ondertussen weer vrij. Er vielen geen gewonden.

