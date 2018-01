Vrachtwagen verliest lading, bestuurder rijdt verder: centrum Herselt bedolven onder graan Wouter Demuynck hr

12u25

Bron: Eigen berichtgeving 157 Vanderveken Omstreeks 10u verloor een vrachtwagen in het centrum van Herselt zijn lading graan.

Om een nog onduidelijke reden opende de laadklep van de vrachtwagen opeens toen de chauffeur het centrum binnenreed. Aangezien de chauffeur dit in eerste instantie niet had opgemerkt, reed hij nog tientallen meters verder alvorens te stoppen. Zo was een flink deel van het centrum bedolven onder graan.

Arbeiders van de gemeente kwamen ter plaatse om het graan op te kuisen. Politie-agenten regelden het verkeer door een omleiding te voorzien, wat heel wat hinder veroorzaakte in het sowieso al drukke centrum. Na een uurtje was alles opgeruimd en kon het verkeer weer zijn normale gang gaan.

