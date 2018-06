Vrachtwagen verliest betonmixer op drukke steenweg in Melle

Jürgen Eeckhout

20 juni 2018

10u14

Bron: Eigen berichtgeving

Bizar beeld vanmorgen rond 8 uur op de Brusselsesteenweg in Melle. Een vrachtwagen was er zijn betonmixer verloren, waardoor die de steenweg in de richting van Gent volledig versperde.