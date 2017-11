Vrachtwagen verliest 6 ton hout op drukke gewestweg Tim Van Damme

14u02

Bron: Eigen berichtgeving 0 Tim Van Damme In Ninove is de brandweer sinds 11 uur druk in de weer met het vrijmaken van gewestweg N8, de Brakelsesteenweg. Daar heeft een zware vrachtwagen zo’n 6 ton hout verloren tijdens een manoeuvre.

De truck kwam uit de Tabakslaan (N45) en sloeg rechtsaf naar Ninove. In de bocht knapten twee spanriemen af waardoor drie grote pakken met houten balken op straat terecht kwamen. De Brakelsesteenweg is tijdens de opruimwerken afgesloten voor wie van Brakel naar Ninove wil. Verkeer dat van Ninove naar Brakel of Geraardsbergen wil, kan stapvoets voorbij de plaats van het ongeval.

