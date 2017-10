Vrachtwagen rijdt van brug: één dode

Mark Baert De vrachtwagen reed om onduidelijke redenen van de brug.

Op de Mechelsesteenweg in Zaventem is een dodelijk ongeval gebeurd. Een vrachtwagen is er door de vangrails gereden en van de brug gedonderd. Eén persoon kwam om het leven. Wat de oorzaak van het ongeval is, is nog niet duidelijk.