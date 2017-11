Vrachtwagen rijdt tegen spoorbrug: treinverkeer tussen Willebroek en Mechelen onderbroken

Het treinverkeer tussen Willebroek en Mechelen is gisteravond onderbroken op lijn 54 (Mechelen-Sint-Niklaas). Oorzaak is een vrachtwagen die tegen een spoorbrug reed in de Guido Gezellestraat in Willebroek. Dat melden spoorwegmaatschappij NMBS en de politiezone Mechelen-Willebroek via Twitter.