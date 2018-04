Vrachtwagen rijdt in op file op E19 in Brecht

Toon Verheijen

23 april 2018

08u32

Bron: Eigen berichtgeving

Een vrachtwagen is vanmorgen iets voor 8 uur ingereden op de start van de file op de E19 in de richting van Antwerpen ter hoogte van Brecht. De vrachtwagen reed in op een andere vrachtwagen. Het ongeval gebeurde op de rechter rijstrook.