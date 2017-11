Vrachtwagen rijdt in gebouw Europese Commissie Robby Dierickx

20u20

Bron: Eigen berichtgeving

In de Brusselse Belliardstraat is een vrachtwagen van BoFrost vanmiddag omstreeks 16.30 uur ingereden in een gebouw van de Europese Commissie.

Volgens de eerste vaststellingen van de politie moest de bestuurder uitwijken na een lichte aanrijding en reed hij vervolgens tegen de glazen deur en enkele ramen.

De bestuurder en een passagier liepen daarbij lichte verwondingen op. De glazen deur van het gebouw en twee ramen geraakten beschadigd.

