Vrachtwagen ramt verkeersportiek: chaos op Genks kruispunt

04 juli 2018

08u54 0

Een vrachtwagen heeft vanochtend een verkeersportiek met verkeerslichten geramd op het kruispunt van de Europalaan met de Wiemesmeerstraat in Genk.

De Nederlandse trucker ging vol in de remmen omwille van een flitspaal, die aan het kruispunt stond. Daardoor begon echter zijn lading betonnen platen te schuiven. Die denderden gelukkig niet op andere wagens, maar ze kwamen wel tegen de verkeerslichten. De hele constructie boven het kruispunt werd naar beneden gehaald. Daardoor zijn nu ook de lichten op het drukste Genkse kruispunt in de ochtendspits buiten dienst. De lokale politie Carma is ter plaatse om het verkeer door de ravage te leiden.