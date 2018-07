Vrachtwagen neemt maatregelen tegen transmigranten: "Wij gaan níet naar het Verenigd Koninkrijk" IB

25 juli 2018

02u01

Bron: eigen berichtgeving 0 In een poging om wanhopige transmigranten uit hun camion te houden, rijden sommige vrachtwagens in ons land nu al rond met een bordje op de achterkant waarop expliciet staat dat ze níet naar het Verenigd Koninkrijk rijden.

Het is voor vrachtwagenchauffeurs een hele uitdaging geworden om transmigranten die illegaal willen meeliften naar het Verenigd Koninkrijk, uit hun laadruimte te houden. Op snelwegparkings overal in Vlaanderen wordt bijna elke nacht een ware 'slag' uitgevochten tussen politiediensten en chauffeurs enerzijds en de transmigranten anderzijds, die koste wat kost proberen om in de vrachtwagens te kruipen om zo naar Engeland te reizen, hun eindbestemming na een lange tocht door Europa.

Vrachtwagens die enkel in ons land rondrijden, hebben ook last van deze problematiek, die sommigen nu proberen te ondervangen met een bordje op de achterkant, waarop expliciet staat aangegeven dat ze níet naar het Verenigd Koninkrijk gaan. De boodschap is in het Frans en in het Engels opgesteld in de hoop dat hij zeker overkomt.