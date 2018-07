Vrachtwagen met vlees schuift bijna van snelweg: verkeerswisselaar E17 volledig afgesloten Jeffrey Dujardin

24 juli 2018

19u54

Bron: eigen berichtgeving 27 Bij een zwaar ongeval op de verkeerswisselaar van de E40 naar de E17 richting Antwerpen is rond 18.45 uur een Poolse vrachtwagen gekanteld ter hoogte van Zwijnaarde.

De vrachtwagen is beginnen slippen, kantelde en kwam tot stilstand tegen de betonblokken en de railing. De chauffeur had veel geluk, want mocht hij nog enkele meters verder gegleden zijn, lag hij een tiental meter lager.

Door de zware knal vielen grote betonblokken en puin naar beneden. Gelukkig was op die plek geen snelweg. De bestuurder, die vers vlees vervoerde, zou lichtgewond weggebracht zijn naar het ziekenhuis.

De hinder voor het verkeer richting Antwerpen is groot, de verkeerswisselaar is momenteel afgesloten zodat de takeldiensten hun werk kunnen doen. Het verkeer kan omrijden via de R4 Merelbeke.