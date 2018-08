Vrachtwagen met varkens kantelt in Lubbeek

Andreas De Prycker

16 augustus 2018

11u16

Bron: Eigen berichtgeving

In de Putstraat in Lubbeek is een vrachtwagen met varkens gekanteld. Heel wat varkens zijn overleden door de klap, de andere varkens lopen rond in de buurt van de Putstraat. De politie probeert de situatie onder controle te krijgen. De Putstraat is op dit ogenblik afgesloten.