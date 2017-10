Vrachtwagen met kraan scheurt tegen zijwand: A12 richting Brussel versperd Sander Bral

Op de A12 richting Brussel, net voor de Rupeltunnel in Boom, heeft een vrachtwagen deze ochtend flink wat verkeershinder veroorzaakt. De chauffeur verplaatste zich van het midden- naar het rechterrijvak, maar week daarbij te veel af naar rechts en kwam tegen de zijmuur terecht.



De cabine van de vrachtwagen raakte zwaar beschadigd en de chauffeur raakte daarbij lichtgewond. Een kraan, waarmee de truck geladen was, kwam op het wegdek terecht. Naast de hoogtewerker verloor de vrachtwagen ook een heleboel vloeistof waardoor de opkuiswerken oplopen. Met een andere kraan probeert men momenteel de hoogtewerker terug op de oplegger van de vrachtwagen te hijsen.



De A12 richting Brussel is ter hoogte van Boom volledig versperd en men verwacht dat dat nog lang zo zal blijven. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om de E19 van Antwerpen naar Brussel te nemen.

