Vrachtwagen met kraan kantelt op muurtje van huis in Hamont-Achel Birger Vandael

19 juli 2018

14u18

Bron: Eigen berichtgeving 3

In de Orchideeënlaan in Hamont-Achel is vanmiddag een vrachtwagen gekanteld. Een kraan is zo op het muurtje van een buurtbewoner gevallen en dit zorgt voor zware hinder. De straat is afgesloten. De omleiding, die reeds werd ingesteld, werd aangepast. Momenteel is men nog volop bezig met de opruimwerken.