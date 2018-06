Vrachtwagen knalt op stilstaande auto aan rood licht in Sint-Kruis-Winkel: Nederlands koppel kritiek Jürgen Eeckhout

11 juni 2018

16u33

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een Nederlands koppel is deze namiddag levensgevaarlijk gewond geraakt bij een zwaar verkeersongeval op de John Kennedylaan in Sint-Kruis-Winkel, een deelgemeente van Gent.

Terwijl ze aan het rode verkeerslicht op het kruispunt met de Smishoekstraat stonden te wachten, werd hun wagen langs achteren aangereden door een vrachtwagen. "Ze hebben heel veel geluk gehad dat er geen voertuig voor hen stond", klinkt het bij de hulpdiensten.

De rijbaan is in de richting van Gent volledig afgezet. Het verkeer moet plaatselijk omrijden. Een depannagedienst is ter plaatse om te takelen.