Vrachtwagen knalt in gracht na uitwijkmanoeuvre

09 maart 2018

13u46 0

In de landelijke Beiaardstraat in Izegem is deze voormiddag een vrachtwagen van transportbedrijf Wim Bosman uit Oostende in de gracht beland. De chauffeur wou in de smalle straat uitwijken voor een fietser die uit de andere richting kwam. Daarvoor moest hij met een rechterwiel in de zachte berm rijden. De vrachtwagen zakte echter weg in de berm en kantelde volledig in de gracht.

De chauffeur had wat pijn aan de enkel maar bleef bij zijn vrachtwagen tot de komst van een takelwagen. Hinder voor het verkeer was er niet. Opmerkelijk: het is al minstens de vijfde vrachtwagen die deze week in een gracht belandt langs Zuid-West-Vlaamse wegen. Eerder was dat al het geval in Westrozebeke, Anzegem, Wortegem-Petegem op de grens met Waregem en Ledegem.