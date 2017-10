Vrachtwagen kantelt op Antwerpse ring VTT

08u25

Bron: eigen berichtgeving 8 Marc De Roeck

Een vrachtwagen van de firma VDV Cleaning, gespecialiseerd in het reinigen en ontstoppen van rioleringen, is vrijdagnacht in de middenberm beland van de ring in Antwerpen richting Gent. De bestuurder verklaarde dat hij plots had moeten uitwijken voor een nagenoeg stilstaand voertuig.

De bestuurder bleef ongedeerd. Twee rijvakken werden een tijdlang afgesloten om het gevaarte te kunnen takelen.

