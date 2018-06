Vrachtwagen kantelt in staart van file na ongeval: E403 dicht tussen Ardooie en Torhout Hans Verbeke

20 juni 2018

14u38

Bron: Eigen berichtgeving 0 De E403 is op dit moment afgesloten tussen Ardooie en Torhout, in de richting van Brugge. Aanleiding is een zwaar ongeval rond de middag, met een gekantelde vrachtwagen. De Roemeense chauffeur had te laat gezien dat er in de richting van Brugge een file stond, als gevolg van een eerder ongeval.

De man gooide het stuur om en kon zo een aanrijding vermijden met zijn voorliggers. Door het bruuske manoeuvre kantelde echter de trekker-oplegger. De trucker bleef ongedeerd. Een groot deel van de lading metalen componenten om industriële rekken te maken, belandde daardoor op de pechstrook, in de groene berm en in een diepe gracht.

Het zal nog een tijd duren voor de lading is weggehaald - dat moet manueel - en de takelwerken zijn afgerond. Om dat alles in veilige omstandigheden te laten verlopen, is de snelweg afgesloten ter hoogte van de afrit Roeselare-Beveren (Ardooie). Ook in Lichtervelde kan je de E403 niet meer op in de richting van Brugge.

De file waar de Roemeense chauffeur zich op verkeek, stond er na een eerder ongeval dat even verderop gebeurde. Een man op leeftijd in een volumewagen was er tegen een vrachtwagen gebotst. Dat gebeurde toen de automobilist in slaap viel achter het stuur. De man raakte lichtgewond en werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht.