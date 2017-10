Vrachtwagen kantelt in Brugge: wegdek bezaaid met 30 ton aardappelen Mathias Mariën

Bron: Eigen berichtgeving 119 Mathias Mariën Langs de Bevrijdingslaan in Brugge is de op- en afrit richting AZ Sint-Jan volledig versperd door een gekantelde vrachtwagen. Door het ongeval ligt een zo'n 30 ton aardappelen verspreid over het wegdek. De bestuurder zelf kwam er met de schrik vanaf.

Volgens de eerste vaststellingen raakte de trucker even voor 15 uur met zijn wiel in de berm, waarna hij de controle over het stuur verloor. De vrachtwagen ligt op de zijkant over het wegdek. Brandweer en politie zijn sloten de baan af voor alle verkeer. Er zal nu bekeken worden hoe de aardappelen en truck zo snel mogelijk verwijderd kunnen worden. Mogelijk komt de civiele bescherming ter plaatse om de 30 ton aardappelen te verwijderen. De hinder zal nog lange tijd aanhouden.

