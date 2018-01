Vrachtwagen in schaar veroorzaakt hinder op E34 in Melsele ep

15u52

Bron: Belga 2 Op de E34 ter hoogte van het Oost-Vlaamse Melsele veroorzaakt een ongeval met een vrachtwagen een file in de richting van Antwerpen. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. De vrachtwagen staat in schaar en het verkeer moet via de pechstrook.

Het ongeval gebeurde rond 15 uur in de richting van Antwerpen. De omstandigheden zijn nog niet duidelijk, maar een vrachtwagen belandde in schaar en verspert de rijbaan. Het verkeer verloopt via de pechstrook, maar er staat een file vanaf Beveren. Het Verkeerscentrum raadt aan om te rijden van Brugge naar Antwerpen via de E17 Gent en van Zeebrugge naar Antwerpen via de E40 en de E17.