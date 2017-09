Vrachtwagen in schaar op A12: rijstrook versperd Marc De Roeck

16u56 1 Marc De Roeck Door een ongeval ter hoogte van Antwerpen-Noord is de rechterrijstrook van de A12 van Antwerpen richting Bergen op Zoom (Nederland) versperd. Er is file vanaf het Viaduct van Wilrijk tot Aartselaar. De vrachtwagen leed waarschijnlijk aan een technisch defect.

In de Tijsmanstunnel richting Gent was er een tweede ongeval vanavond. Een auto merkte de file te laat op en belandde tegen de auto voor hem. De bestuurder van de auto was zwaargewond en moest worden bevrijd uit het voertuig. Door het ongeval werd de tunnel even volledig afgesloten.

Marc De Roeck Het ongeval in de Tijsmanstunnel

