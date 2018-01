Vrachtwagen in brand op E411: brand onder controle, snelweg opnieuw open richting Brussel ep

17u46

Bron: Belga 5 Google Maps Op de E411 Brussel-Namen-Luxemburg is deze namiddag ter hoogte van Tellin een vrachtwagen in brand geschoten, zo deelde de federale politie mee. Uit veiligheidsoverwegingen was het traject afgesloten voor verkeer. Omstreeks 19 uur ging de snelweg richting Brussel opnieuw open. De brand is onder controle. De vrachtwagen vervoerde gevaarlijke producten.

De vrachtwagen bevindt zich op de pechstrook. De brand ontstond in de bestuurderscabine, die volledig is vernield. Dat zegt de gouverneur van de provincie Luxemburg. De lading van de vrachtwagen - een ontvlambaar maar niet-giftig product - is intact gebleven.