Vrachtwagen getakeld op E34, maar nog steeds lange file richting Antwerpen

11 september 2019

09u30

Bron: Vlaams Verkeerscentrum, Twitter, Belga 98 Zoersel De E34 richting Antwerpen is opnieuw vrijgemaakt ter hoogte van Zoersel na het ongeval met een vrachtwagen. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum op Twitter. Er staat evenwel nog een lange file: vanaf Beerse is het nog veertien kilometer aanschuiven.

De vrachtwagen in kwestie week omstreeks 6.50 uur om een nog onbekende reden van zijn baan af, reed tegen de kant aan en kwam op zijn zij terecht. Het voertuig belandde over de twee rijstroken en ook deels over de busstrook. Bij het ongeval raakten geen andere voertuigen betrokken. De vrachtwagenbestuurder zou slechts lichte verwondingen hebben opgelopen.

Het voertuig versperde nagenoeg de volledige snelweg richting Antwerpen. Alleen de busstrook was nog gedeeltelijk beschikbaar, al moest de brandweer daar eerst wat gelekte brandstof verwijderen, vooraleer een minimale doorgang kon vrijgemaakt worden.

Inmiddels is de vrachtwagen met zijn lading van voedingsolie weer rechtgetrokken en op de pechstrook geplaatst, om het verkeer doorgang te geven.

Er staat evenwel nog steeds een lange file op de E34. Volgens het Verkeerscentrum is het vanaf Beerse nog veertien kilometer aanschuiven. Vanuit Eindhoven naar Antwerpen kan je daarom best nog een tijdje omrijden via de E19 langs Breda.

UPDATE #E34 Ongeval Zoersel → Antwerpen is afgehandeld, het verkeer komt er op gang. Hou nog een tijdje rekening met flinke vertraging tussen Turnhout en Ranst. Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link