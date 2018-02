Vrachtwagen geladen met groenten gekanteld op Leonardkruispunt

Tijs Van Puyenbroeck

24 februari 2018

09u20

Bron: Belga/eigen berichtgeving 0 Op het Leonard-kruispunt is de aansluiting van de E411 Namen-Brussel naar de Brusselse Buitenring sinds 05.45 uur versperd nadat een vrachtwagen er op zijn flank is terechtgekomen. Dat meldt de federale politie. De chauffeur en een passagier konden zelf uit de cabine kruipen. Ze werden overgebracht naar het ziekenhuis maar zijn niet ernstig gewond.

Bij het ongeval zijn twee lichtgewonden gevallen. Verkeer dat vanuit de E411 naar de Buitenring wil, moet de E411 blijven volgen tot de afrit Oudergem, waar het kan keren. Vervolgens moeten de bestuurders de E411 naar Namen nemen, tot aan het Leonard-kruispunt, waar ze de Binnenring kunnen volgen tot aan de uitrit Groenendaal, om daar opnieuw te keren.

De brandweer en takeldienst zijn nog altijd bezig met het overladen van de groenten uit de plastic bakken voor de vrachtwagen kan getakeld worden.

Onder meer tomaten en paprika’s worden daarbij in containers gekieperd. De takeling kan nog geruime tijd duren. Er is een omleiding voorzien via het complex Oudergem maar het is er ondertussen wel aanschuiven.