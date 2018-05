Vrachtwagen door middenberm op E40: uur aanschuiven in beide richtingen jv

02 mei 2018

07u09 814 Een vrachtwagen is rond 6.30 uur op de E40 ter hoogte van Erpe-Mere door de middenberm gegaan en gekanteld. De rijweg is er in twee richtingen deels versperd. Het is er inmiddels nog een uur aanschuiven, zowel naar Gent als naar Brussel. Wie van oost naar west wil of omgekeerd, rijdt best om via Antwerpen.

Volgens het Vlaams Verkeerscentrum zal de hinder nog een tijdje duren. De vrachtwagen ligt vooral op het rijvak richting Brussel. Aanvankelijk was er in beide richtingen slechts één rijstrook beschikbaar, maar even na 7 uur werd in de richting van Gent een tweede rijstrook opengesteld voor het verkeer.

In de richting van Gent is momenteel dan ook enkel de linkerrijstrook versperd, in de richting van Brussel gaat het nog om twee rijstroken. “Je ziet er dus al veel file en die blijft ook aangroeien. Je kan de omgeving beter vermijden, want het verkeer zit in beide richtingen helemaal vast”, zegt de woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum, Peter Bruyninckx.

De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk.

UPDATE #E40 Ongeval Erpe-Mere. Richting Gent is enkel links nog versperd. Richting Brussel blijven links en midden versperd. Volg omleiding naar Brussel: pic.twitter.com/HH0778pOH2 Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

Files groeien snel aan op #E40 in Erpe-Mere! Daar is in beide richtingen nu beperkte doorgang na een ongeval met een vrachtwagen. Die is door de middenberm gegaan en ligt nu gekanteld op de weg. Hinder zal tijdje duren dus! pic.twitter.com/PxjWTg5ILc Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link