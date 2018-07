Vrachtwagen botst tegen dak: Vierarmentunnel afgesloten, 10 kilometer file op Brusselse binnenring Silke Vandenbroeck ADN

24 juli 2018

16u04

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 9 De Brusselse Vierarmentunnel is afgesloten vanwege een incident met een vrachtwagen. De truck, die twee tractors vervoerde, raakte rond 13.30 uur het plafond. Op de binnenring staat al 10 kilometer file.

"Een vrachtwagen was te hoog geladen en is zo tegen het dak van de tunnel gereden", klinkt het bij de brandweer van Brussel. Volgens Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum zijn daardoor stukken naar beneden gekomen. "Omdat gevreesd wordt dat er nog brokstukken naar beneden kunnen vallen, is de tunnel afgesloten", aldus de brandweer. "De inspectie is ter plaatse, maar de hinder kan nog zo'n twee uur in beslag nemen."

"Het verkeer op de binnenring kan niet door de tunnel en moet bovengronds passeren. De lokale politie probeert het verkeer in goede banen te leiden, maar het gaat tergend traag vooruit. Indien mogelijk blijf je er beter weg", zegt Bruyninckx. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om rond te rijden langs de westkant van Brussel, via de buitenring.



De civiele bescherming deelt momenteel water uit aan de chauffeurs die bij deze hitte in de file staan.

#R0 update: De 4-Armentunnel op de #binnenring is afgesloten door een ongeval met een vrachtwagen. De afhandeling zal nog een tijd duren. Je verliest nu meer dan anderhalf uur in de file. Vermijd de binnenring, volg omleidingen via de buitenring: https://t.co/2iaoy5C3o0 Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link