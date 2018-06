Vrachtwagen belandt op dak naast rotonde in Eeklo WSG

02 juni 2018

10u53 0 Op het rondpunt van de Ringlaan voor het AZ Alma in Eeklo zijn om 8 uur een vrachtwagen en een terreinwagen naast de weg beland na een aanrijding. Als bij wonder liep enkel de vrachtwagenchauffeur lichte verwondingen op.

Hoe de aanrijding precies kon gebeuren, is nog niet volledig duidelijk. De Nissan Pathfinder werd in de weide tegenover het ziekenhuis gekatapulteerd. De vrachtwagen kantelde om en kwam op zijn dak in het gras tot stilstand. De vrachtwagen was geladen met zinkplaten.

Hoewel de stoffelijke schade groot is, vallen de verwondingen goed mee. De hele linkerkant van de Nissan was zwaar verwrongen, maar de chauffeur kwam er zonder kleerscheuren van af. De bestuurder van de vrachtwagen raakte lichtgewond. Momenteel wordt de vrachtwagen nog weggetakeld, en dat zal nog wat voeten in de aarde hebben. Het verkeer kan wel over de rotonde passeren.