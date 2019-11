Vrachtvlucht van amper 9 minuten tussen Luik en Maastricht wordt geschrapt HAA

14 november 2019

17u56

Bron: Belga 0 Er komt een einde aan de extreem korte vrachtvluchten tussen Maastricht en Luik. Dat heeft de Waalse minister Jean-Luc Crucke (MR) aangekondigd na een onderhoud met vertegenwoordigers van luchtvaartmaatschappij Qatar Airways. De luchthavens van Maastricht en Luik liggen amper 38 kilometer van elkaar verwijderd, waardoor een vlucht slechts negen minuten duurt.

Het is de bedoeling dat de verbinding wordt stopgezet van zodra er een einde komt aan het lopende contract. Dat heeft betrekking op zes vluchten die Qatar Airlines voor een klant verzorgt. "Voor de toekomst heeft de maatschappij zich ertoe geëngageerd geen nieuwe vluchten voor te stellen of te organiseren", aldus minister Crucke.



Het Luikse gemeenteradslid Pierre Eyben (Vert Ardent) maakte het nieuws over de bijzonder korte cargovluchten ruim een week geleden bekend in de Sudpresse-kranten. De vrachtvluchten vertrekken uit de Qatarese hoofdstad Doha, en maken normaal een tussenlanding in Luik, om daarna door te vliegen naar Mexico.

Maar op 3 november landde een Boeing 777 van Qatar Airways eerst in Maastricht, om vervolgens richting Luik te vertrekken. Op 10 november was opnieuw zo’n vlucht gepland.



Volgens Sudpresse zat Qatar Airways zelf verveeld met de situatie. “Het gaat om een nieuwe Nederlandse klant die om persoonlijke redenen absoluut wil dat zijn vracht in Maastricht wordt afgeleverd. De startbaan in Maastricht is echter niet lang genoeg om het vliegtuig meteen daarna naar Mexico te laten doorvliegen. Daarom moet het toestel in Luik geherpositioneerd worden. Op de luchthaven van Luik is er immers een start- en landingsbaan voor langeafstandsvluchten, waar het vliegtuig wél met een volledige lading goederen en een volle brandstoftank kan opstijgen.”

De afstand tussen Maastricht en Luik bedraagt amper 38 kilometer en een vlucht tussen de beide luchthavens duurt slechts 9 minuten. Aan deze bijzonder korte vluchten komt nu een einde van zodra het lopende contract is afgelopen. Hoelang die verbintenis nog loopt, is niet duidelijk.