Vrachtschip vaart zich vast tussen oever en pilaar op Schelde in Melle

11u49

Bron: eigen berichtgeving 5 Wouter Spillebeen Een vrachtschip is vanochtend onder de Mellebrug over de Schelde vast gevaren tussen de oever en een pilaar die de schepen moet weghouden van de kant. Momenteel maakt het vrachtschip, dat 85 meter lang en 10 meter breed is, geen water en ligt het stabiel, maar als het water op zijn laagste peil komt, kan dat veranderen.

“We zijn aan het bekijken welke opties nu de beste zijn”, klinkt het bij de brandweer. “Er is een schip onderweg om tegen de boot te liggen. Zo kunnen we die stabiliseren.” Dat moet gebeuren voor 15 uur, want dan is het laagtij en dat kan de boot uit balans brengen. “De voorkant ligt nu al op de oever, hij mag niet beginnen te rollen of schuiven.”

Eens het schip stabiel ligt, mag het in principe nog weken zo blijven liggen, aldus de brandweer. “Dan hebben we tijd om de beste optie te overwegen. In het beste geval kunnen we het schip achteruit wegslepen. Anders moet een ander vrachtschip de lading overnemen en dan proberen we nog eens. Maar dat is een werk van lange duur. Waarschijnlijk is het vandaag niet opgelost.”

Het is nog niet duidelijk of een stuurfout of een technisch mankement aan de oorzaak ligt. Het schip vervoert geen gevaarlijke lading.

