Vrachtschip aan de ketting voor onze kust wegens ontploffingsgevaar Klaas Danneel

04 februari 2020

Voor onze kust ligt al twee weken een groot vrachtschip aan de ketting wegens ontploffingsgevaar. De lading van het schip is beginnen te broeien en daardoor is er al een explosie geweest. Daarbij is ook iemand gewond geraakt. Volgens het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum is de situatie nu onder controle, maar moet het schip nog grondig gecheckt worden.

Het gaat om het vrachtschip Life Passion, 180 meter lang en 30 meter breed, dat onder de vlag van de Marshalleilanden vaart. Het schip ligt nu voor onze kust voor anker, 31 kilometer voor Oostende, en dat al sinds 20 januari. In het Frans deel van de Noordzee is toen aan boord een ontploffing geweest. Eén van de bemanningsleden is daarbij gewond geraakt en werd met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Na het incident is het schip tegengehouden in Belgisch water. “We hebben beslist om het schip voor anker te leggen op 2 mijl van het ankergebied, waar andere schepen op het juiste tij wachten om door te varen richting Westerschelde”, zegt Eva Descamps van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum. “Er is voor de veiligheid eenveiligheidszone van 1 zeemijl ingesteld. Andere schepen moeten uit de buurt blijven. Het schip hindert de scheepvaart evenwel niet.”

Expert aan boord

De oorzaak van het incident ligt bij de lading van het schip: een soort ijzererts dat bij hoge temperatuur wordt getransporteerd. “Op zich is het een ongevaarlijk product”, zegt Eva Descamps. “Maar als het begint te broeien, dan kunnen er gassen zoals waterstof ontsnappen. Wellicht daardoor is het twee weken geleden tot een kleine ontploffing gekomen.” Het schip wordt nu al twee weken nauwlettend in de gaten gehouden. Er zijn al verschillende experten aan boord gegaan om de situatie te evalueren. Er gebeurden metingen om de concentraties aan boord op te volgen. Zo wordt geadviseerd stikstof gebruikt om de aanwezige waterstof te verdrijven. “Pas vanaf het moment dat we heel zeker zijn dat er geen gevaar meer is, geven we toestemming om verder te varen”, zegt Descamps nog.

Nog geen groen licht

Bij het schip ligt ook permanent een waakschip van DAB Vloot, de Sirius, om andere schepen op afstand te houden. “Eigenlijk is dit een voorzorgsmaatregel, want de toestand is wel onder controle en er is ook geen gevaar voor de volksgezondheid”, zegt Descamps. Aan boord van het schip zijn 16 bemanningsleden. Zij blijven ter plaatse tot er toestemming is om verder te varen. Op dit moment is het nog onduidelijk wanneer dat groen licht er zal komen. Het schip heeft de Gentse haven als bestemming.