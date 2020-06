Vraag elektronisch toezicht voor Hans Van Themsche vandaag opnieuw behandeld Redactie

23 juni 2020

09u03 10 De strafuitvoeringsrechtbank buigt zich vandaag opnieuw over de vraag van Hans Van Themsche (32) om een versoepeling van zijn straf. De zitting was eigenlijk gepland voor 26 mei, maar werd toen meteen uitgesteld omdat justitie was vergeten de slachtoffers in te lichten.



Het is iets meer dan veertien jaar geleden dat de toen 18-jarige Hans Van Themsche zijn dodelijke raid uitvoerde in Antwerpen. Twee mensen kwamen daarbij om het leven: peuter Luna (2) en haar oppas Oulematou (25). De Turkse Songul Koç overleefde het bloedbad. Van Themsche werd op 11 oktober 2007 als eerste Belg ooit veroordeeld voor moord met een racistisch motief. Hij kreeg levenslang.

Van Themsche verscheen op 26 mei in de gevangenis van Oudenaarde voor de strafuitvoeringsrechtbank om een enkelband of beperkte detentie aan te vragen. Het was de eerste keer dat Van Themsche zo’n verzoek om vervroegd vrij te komen indiende, na veertien jaar in de gevangenis. De zaak werd door de strafuitvoeringsrechtbank niet in volledigheid behandeld en in voortzetting gezet naar vandaag, omdat de slachtoffers niet tijdig werden ingelicht over de zitting.