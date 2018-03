Voyeurs opgepakt: politie klist twee verdachten Ken Standaert

18u30 213 De Gentse politie heeft twee mogelijke voyeurs opgepakt in het onderzoek naar de stiekem gefilmde douchebeelden in de sporthal van Hogeschool Gent. Dat bevestigen verschillende bronnen aan Het Laatste Nieuws en is inmiddels bevestigd door het parket.

De eerste mannelijke verdachte (22) werd gisteravond al gearresteerd. Hij werd intussen verhoord en zal vanavond voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter. Omstreeks 16 uur werd een tweede mannelijke verdachte (41) gearresteerd. Hij wordt op dit ogenblik verhoord door de recherche. Het is nog niet duidelijk of deze tweede verdachte ook voorgeleid zal worden bij de onderzoeksrechter.

Na het verschijnen van ons artikel over de douchebeelden in de Gentse sporthal en verscheidene andere voyeuristische filmpjes op andere locaties deze ochtend, werd de account van voyeur dgreedb vandaag opnieuw geactiveerd om 7.36 uur. Vier minuten later bleken alle resterende beelden van dgreedb gewist te zijn. De beelden die gemaakt werden in de sporthal waren afgelopen zaterdag al offline gehaald. Beide mogelijke daders zouden uit de directe kennissenkring komen van een aantal slachtoffers.