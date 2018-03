Voyeurs opgepakt: 22-jarige verdachte alweer vrijgelaten Ken Standaert

12 maart 2018

18u30 317 Een van de twee mogelijke voyeurs die in het onderzoek naar de stiekem gefilmde douchebeelden in de sporthal van Hogeschool Gent zijn opgepakt, is opnieuw vrijgelaten. Het gaat om een 22-jarige man die gisteravond al was gearresteerd. Een tweede verdachte (41) die vanmiddag werd opgepakt, moet morgen voor de onderzoeksrechter verschijnen.

De eerste verdachte, een 22-jarige uit de regio Gent, werd gisteravond opgepakt. Er vond een huiszoeking plaats en de man werd vanavond voorgeleid. De man werd echter niet in verdenking gesteld en vrijgelaten door de onderzoeksrechter. "De initiële aanwijzingen van betrokkenheid van de man bij de feiten werden niet bevestigd door het verdere onderzoek", zegt het parket.

De tweede verdachte, een 41-jarige man uit regio Gent, werd vanmiddag opgepakt bij drie huiszoekingen. De man zou de gebruiker zijn van de account op het voyeuristisch forum. Hij werd verhoord door de politie en moet een nacht in de cel blijven. De onderzoeksrechter beslist morgen over zijn aanhouding.

Na het verschijnen van ons artikel over de douchebeelden in de Gentse sporthal en verscheidene andere voyeuristische filmpjes op andere locaties deze ochtend, werd de account van voyeur dgreedb vandaag opnieuw geactiveerd om 7.36 uur. Vier minuten later bleken alle resterende beelden van dgreedb gewist te zijn. De beelden die gemaakt werden in de sporthal waren afgelopen zaterdag al offline gehaald. Beide mogelijke daders zouden uit de directe kennissenkring komen van een aantal slachtoffers.

Overmoedig

De mannen kunnen vervolgd worden op basis van de wet van 2016 die voyeurisme strafbaar stelt. Ze riskeren een celstraf van 6 maanden tot 5 jaar, maar als het slachtoffer jonger dan 16 jaar oud is, kan de straf oplopen tot 15 jaar cel. Al vier vrouwen hebben klacht ingediend, maar het is niet duidelijk of er minderjarige slachtoffers zijn. "Er wordt onderzocht of deze vrouwen effectief gefilmd werden. De politie zet ook alles in het werk om eventuele andere slachtoffers te identificeren", zegt het parket.

De hogeschool reageert tevreden op het nieuws. "Het is een hele opluchting dat we zo snel resultaat hebben", zegt woordvoerder Johan Persyn. "We hadden al alle douches gecontroleerd en geen camera's gevonden, maar er was toch een duidelijk spoor naar de verdachte. Hij heeft wat sporen nagelaten, misschien is hij wat overmoedig geweest. We hopen dat het blijft bij wat we nu gehad hebben. We blijven alert en hebben dat ook gevraagd aan onze studenten."