Voyeur fotografeert jonge vrouwen in de kleedkamer tijdens Special Olympics kg

14 mei 2018

19u00

Bron: Belga 1 Tijdens de Special Olympics in Doornik heeft een man, tussen de 35 en 40 jaar oud, zaterdag drie jonge vrouwen gefotografeerd in de kleedkamer. Van één van de slachtoffers raakte hij het achterwerk aan. Dat bevestigt het parket. De man wordt actief opgespoord.

De feiten deden zich voor in het sportcomplex van Doornik. De vrouwen, tussen de 21 en 26, hebben een mentale beperking. De man bood zich in trainingspak en met een valse badge aan de kleedkamer aan. Een begeleidster was bij de vrouwen, maar de man vertelde haar dat ze verwacht werd in de ontvangsthal van het sportcomplex. Terwijl zij weg was, glipte hij binnen in de kleedkamer.

Toen niemand de begeleidster opwachtte, besefte ze dat er een probleem was en keerde ze snel terug naar de kleedkamer, maar de man was intussen verdwenen. Hij ging er vandoor met de fiets, zegt Frédéric Bariseau, eerste substituut van de procureur des Konings van Doornik. De dader is wellicht gefilmd door de bewakingscamera's buiten het sportcomplex, maar dat wil het parket niet bevestigen.