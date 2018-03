Voyeur die minstens 10 naakte vrouwen filmde in Gentse sporthal sloeg ook toe in zwembad, winkel en op zijn werk Ken Standaert

12 maart 2018

05u00 0 De voyeur die minstens tien naakte vrouwen filmde in de sporthal van de Hogeschool Gent, sloeg ook toe in een zwembad, op z'n eigen werkplek en in een buurtwinkel. Dat blijkt uit onderzoek van uw krant. Op die manier maakte hij zeker zeven bijkomende slachtoffers.

Een vrouw die bespied wordt terwijl ze naar het toilet gaat in een zwembad. Een winkelende dame die onder haar rok gefilmd wordt. Twee collega's die hetzelfde meemaken. Het zijn slechts enkele voorbeelden van de slachtoffers die de voyeur met gebruikersnaam 'dgreedb' maakte búiten de sporthal van de HoGent.

Al die beelden deelde hij tussen september 2016 en februari 2018 op hetzelfde internetforum, waar ze druk bekeken werden door de ruim 170.000 andere gebruikers. De dader voorzag de filmpjes vaak van vernederende opmerkingen. In de begeleidende teksten legde hij ook meermaals uit hoe hij te werk gegaan was. "Vandaag alleen op het werk met onze sexy secretaresse. Twee camera's staan klaar om alles goed in beeld te brengen. Eentje zit bevestigd onder het bureau. Enjoy!"

De voyeur kondigde op het forum bovendien aan wat zijn volgende stap zou zijn: een camera installeren in een tweede doucheruimte van de HoGent-sporthal. "Daar komen jonge meisjes en vrouwen douchen na hun lessen zumba en cheerleaden. Beeld je dat eens in!", schrijft 'dgreedb' erbij. Ondanks aanmoedigingen van andere forumleden lijkt hij dat plan niet uitgevoerd te hebben.

Op basis van getuigenissen van slachtoffers én de informatie die uw krant overmaakte aan het gerecht, kon alvast één mogelijke dader geïdentificeerd worden. Of hij ook al opgepakt en ondervraagd werd, wilde de politie niet kwijt.

