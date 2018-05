Voyeur breekt binnen in woningen om vrijende mensen te filmen TTR

24 mei 2018

16u07

Bron: Belga 162 Voor de correctionele rechtbank van Mechelen is vandaag een man uit Bonheiden verschenen die zich moest verantwoorden voor diefstal met braak en voyeurisme. De man brak in verschillende woningen binnen, filmde de aanwezige bewoners terwijl ze knuffelden of intiem waren met elkaar en stal dan hun geld. De man werd drie maal op heterdaad betrapt in de slaapkamer van de bewoners. Het parket vraagt een celstraf van 30 maanden.

De man werd drie keer door de eigenaars op heterdaad betrapt. Eén keer hoorde een vrouw geluid, riep ze haar partners naam en antwoordde de man "ja", voor hij vluchtte. Een tweede keer hoorde een vrouw geluid en zat de man hijgend op haar bedrand. Ook toen kon hij ontkomen.

De derde keer hoorde een vrouw geluid en dacht ze dat het de kat was. Ze voelde naast het bed om het diertje weg te jagen maar botste op de man die naast het bed op de grond lag te hijgen. In zijn vlucht verloor hij zijn telefoon waardoor hij kon geïdentificeerd worden. Op het toestel werden filmpjes en foto's aangetroffen van koppels die intiem waren of in de zetel lagen te knuffelen. Eén vrijend koppel dat niet kon geïdentificeerd worden, werd door een kier in de deur gefilmd, wat bewijst dat de man binnen in huis was.

Gokverslaving

Telkens stal hij ook hun geld, zijn uitleg daarvoor is dat hij gokverslaafd is en geld nodig had. De foto's en filmpjes maakte hij uit nieuwsgierigheid, maar naar eigen zeggen was er geen seksuele connotatie bij het filmen.

De man moet volgens een psychiater residentieel behandeld worden.

Hij zit momenteel in de cel voor eerder gepleegde diefstallen, het parket vraagt 30 maanden met probatievoorwaarden zodat de man kan opgenomen worden.