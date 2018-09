Voyeur (29) die kinderporno verspreidde, leest brief voor in rechtbank: "Geprobeerd controle te bewaren, maar dat is niet gelukt" Siebe De Voogt

10 september 2018

13u40

Een 29-jarige man uit Diksmuide hangt vier jaar cel boven het hoofd voor voyeurisme en het verspreiden van kinderporno. Pieter V. werd op 3 augustus vorig jaar opgepakt in de kleedkamer van de Valkaart in Oostkamp.

De man had vanuit een aanpalende kleedkamer foto’s gemaakt van spelers van de lokale basketbalclub die onder de douche stonden. Ze waren amper 12 en 13 jaar oud. “Eén van de jongens merkte een flits op en haalde z’n vader en trainer”, sprak de procureur. “Die troffen de beklaagde aan in het kleine kleedkamertje. Hij stond op de lavabo om over de muur in de kleedkamer van de jonge basketballers te kijken.”

In 2014 werd Pieter V. in de rechtbank van Veurne al eens veroordeeld tot 4 jaar cel voor gelijkaardige feiten in z’n atletiekclub in Diksmuide. Een groot deel van die straf werd onder strenge voorwaarden opgelegd. “Maar die heeft hij flagrant geschonden”, aldus het openbaar ministerie. “Beklaagde volgde begeleiding in het psychiatrisch ziekenhuis in Beernem. Bij een huiszoeking op z’n kamer troffen we computers aan met heel wat kinderporno en filmpjes met minderjarige kinderen. Op z’n gsm stonden filmpjes die de dag van de feiten gemaakt werden. Hij verspreidde de beelden onder meer via Skype. Nochtans had beklaagde een internetverbod opgelegd gekregen.”

Brief

Pieter V. bekende de feiten en las in de rechtbank een brief voor, waarin hij zich verontschuldigde bij de slachtoffers. “Bij FIDES (het psychiatrisch centrum, red.) werd vastgesteld dat ik autisme heb”, sprak hij. “Het is de reden waarom ik moeilijk kan inschatten wat mijn daden bij slachtoffers teweeg brengen."

V. barstte tijdens het voorlezen van z'n brief in tranen uit. "Ik heb door problemen in m’n jeugd een groot wantrouwen naar mensen toe en zat met heel wat vragen over mijn geaardheid. Op het internet vond ik een plek waar ik op anonieme wijze antwoord kon krijgen op m’n vragen. Het voelde veilig aan. Ik leerde er verkeerde personen kennen die me in contact brachten met kinderporno. Die wereld werd een soort fantasiewereld. Ik zag het als een toevluchtsoord. Ik heb geprobeerd de controle te bewaren, maar dat is me niet gelukt. Ik moet leren herkennen wanneer ik in de richting van die fantasiewereld getrokken word. Dat zal me enkel lukken met de nodige begeleiding.”

Door het strafverleden van V., kan de rechter evenwel geen voorwaarden meer opleggen. Op 8 oktober doet ze uitspraak in de zaak.