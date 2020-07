Vorige vrijdag voor de eerste keer in vier maanden tijd geen enkel sterfgeval door Covid-19 TT JV

17 juli 2020

09u19 0 Er zijn vorige week vrijdag voor het eerst sinds het begin van de corona-epidemie geen overlijdens aan de gevolgen van het virus vastgesteld in België. Dat blijkt uit een herziening van de cijfers door Sciensano. Ook maandag werd er geen enkel Covid-19-overlijden gemeld. De mijlpaal komt er vier maanden na het eerste sterfgeval begin maart.



Het eerste officiële sterfgeval aan Covid-19 in ons land vond plaats op 10 maart, het ging om een 90-jarige vrouw die stierf in een Brussels ziekenhuis. Twee weken later werd de drempel van honderd doden al overschreden, waarna de hoge cijfers elkaar in sneltempo opvolgden. Op 26 maart stierven er voor het eerste meer dan 100 mensen op een dag aan de gevolgen van het virus, op 1 april al meer dan 250. Op 2 april werd de drempel van in totaal 1.000 sterfgevallen overschreden.

De dodelijkste dag in de epidemie was 12 april, met 343 sterfgevallen op een dag tijd, waarna de curve langzaam begon af te nemen. Pas op 29 april werden er weer minder dan 100 overlijdens per dag genoteerd, sinds 14 mei blijven we onder de drempel van 50. Het gemiddelde aantal overlijdens vandaag ligt op afgerond twee overlijdens, de totale dodentol op 9.795.



Vrijdag 10 juli en maandag 13 juli werden er geen Covid-19-sterfgevallen vastgesteld. Sciensano kon nu pas die cijfers consolideren. Vermoedelijk is de datum van een overlijden aangepast. Nul doden voor die twee dagen, dat is een lichtpuntje in een periode dat het aantal nieuwe besmettingen weer is beginnen stijgen. Naar verwachting zal de komende dagen en weken ook de dodentol van het coronavirus weer de hoogte ingaan.



Woonzorgcentra

Vooral de woonzorgcentra zijn tot nu toe in België, en zeker in Vlaanderen, zwaar getroffen. Van alle overlijdens vonden er 4.786 plaats in een ziekenhuis, en 4.870 in een woonzorgcentrum. Vlaanderen is de enige regio waar er meer mensen in de rusthuizen stierven dan in het ziekenhuis: 2.665 tegenover 2.173.

De hoge sterftecijfers maken dat België per miljoen inwoners nog steeds helemaal bovenaan de lijst staat met coronadoden: met 843 overlijdens per miljoen inwoners laten we het Verenigd Koninkrijk, dat tweede in de lijst staat, nog ver achter ons (651 doden per miljoen inwoners). Italië staat op de derde plaats (576), Zweden op de vierde (536).

Oversterfte

Niet alle landen tellen echter op dezelfde manier. Zo telt België ook alle vermoedelijke gevallen mee. Beter is dan ook te kijken naar de oversterfte: het aantal mensen dat overleden is in vergelijking met de verwachting zonder de corona-epidemie. Uit een telling van The Economist blijkt dat België tot eind mei bijvoorbeeld 9.100 Covid-19-overlijdens telde, en de oversterfte ‘maar’ 7.887 mensen bedroeg. Voor het Verenigd Koninkrijk lag dat aantal voor dezelfde periode op 50.000 officiële Covid-19-overlijdens, maar was er wel een oversterfte van meer dan 63.000 mensen. Ons land telde dus mogelijk meer overlijdens mee in de coronastatistieken, terwijl de Britten er te weinig meetelden.

De Belgische oversterftecijfers laten trouwens goed zien hoe snel de epidemie ging. Vanaf de week van 16 maart, week 12, liep het oversterftecijfer snel op, om al in week 15, de week van 6 april, te pieken op meer dan 99 procent oversterfte: er stierven dus dubbel zoveel mensen als verwacht zonder epidemie, 4.278 tegenover een verwachte 2.143 om precies te zijn. Sindsdien dalen de cijfers weer, en sinds de week van 11 mei is er zo goed als geen oversterfte meer in België.



