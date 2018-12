Vorige vijf jaar 102 diefstallen geregistreerd uit wapenopslagplaatsen van de politie ADN

03 december 2018

11u59

Bron: Belga 0 In de periode 2013-2017 werden in ons land 102 diefstallen geregistreerd van wapens en explosieven uit locaties die beheerd worden door de politie.

Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) op een schriftelijke vraag van Gautier Calomne (MR). De minister baseert zich op het aantal feiten dat geregistreerd is in de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG).

Het aantal geregistreerde diefstallen schommelde van 22 in 2013 tot 15 in 2014, 26 in 2015 en 24 in 2016 om terug te dalen tot 15 in 2017. In 96 gevallen situeerde de diefstal zich in een politiebureau, in de zes andere gevallen in een politievoertuig. Op basis van informatie aanwezig in het ANG is het niet mogelijk om aan te geven wie de eigenaars zijn van de gestolen wapens.