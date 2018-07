Vorig jaar zo maar even 330 miljoen illegale sigaretten gerookt in ons land ADN

31 juli 2018

18u01

Bron: Belga 1 Vorig jaar zijn in België 330 miljoen illegale sigaretten gerookt. Dat zijn er 10 procent meer dan de 300 miljoen in 2016. Dat leiden enkele tabaksgroepen af uit een studie van KPMG UK over de illegale sigarettenhandel. Volgens de tabaksgroepen is de consumptie van namaaksigaretten op een jaar tijd zelfs verviervoudigd van 9 miljoen naar 35 miljoen stuks.

Consultancybedrijf KPMG UK heeft de illegale sigarettenmarkt in de EU, Noorwegen en Zwitserland onder de loep genomen. Volgens enkele tabaksgroepen zijn uit dat rapport opvallende evoluties voor België te noteren.

In 2017 werden in België in totaal 8,78 miljard sigaretten gerookt. Dat zijn er 220 miljoen minder dan het jaar voordien. Maar tegenover die daling staat een stijging van de illegale sigarettenconsumptie. Zo zijn er in 2017 in ons land dus 330 miljoen illegale sigaretten gerookt, een stijging met 10 procent tegenover de 300 miljoen sigaretten in 2016.

Zeker 76 miljoen euro misgelopen

Door de consumptie van illegale sigaretten is de Belgische schatkist vorig jaar minstens 76 miljoen euro misgelopen. Op Europese schaal is er sprake van 44,7 miljard illegale sigaretten en een geraamd verlies van 10 miljard euro voor de Europese overheden.

Uit het rapport blijkt volgens de tabaksorganisaties verder nog dat het aantal namaaksigaretten op één jaar tijd is verviervoudigd van 9 miljoen naar 35 miljoen stuks en het aantal gesmokkelde sigaretten van 267 miljoen naar 285 miljoen stuks. "Gesmokkelde sigaretten kwamen ons land voornamelijk binnen via Bulgarije, Wit-Rusland en Roemenië", klinkt het.