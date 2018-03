Vorig jaar werden in ons land meer dan 5000 paarden geslacht voor consumptie kv

05 maart 2018

18u13

Bron: Belga 3 In België zijn vorig jaar 5.585 paarden geslacht voor menselijke consumptie, of 7,8 procent minder dan in 2016. Dat blijkt uit cijfers van Statbel, de statistiekdienst van de federale overheidsdienst Economie. Tien jaar geleden werden jaarlijks nog meer dan 10.000 paarden geslacht in ons land.

Paarden nemen in de slachtcijfers een alsmaar kleiner deel in. Ter vergelijking: in 2017 werden in de Belgische slachthuizen 920.000 runderen geslacht voor consumptie (+1 procent) en 10,95 miljoen varkens (-2 procent). Bij de kippen gaat het om liefst 300,50 miljoen stuks voor 2017. Ook daar is er een lichte daling van 2 procent, na drie opeenvolgende jaren van stijging. De fipronil-crisis kan daarin meegespeeld hebben.