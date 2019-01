Vorig jaar werden bijna 140 GAS-boetes uitgedeeld voor peuken en papiertjes op straat kg

27 januari 2019

11u18 0 Het weggooien van een papiertje of sigarettenpeuk kan je in de meeste Vlaamse gemeenten wel degelijk een GAS-boete opleveren. Vorig jaar werden meer dan honderd GAS-boetes uitgeschreven voor zwerfvuil, zo deelde minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) mee op vraag van Vlaams Parlementslid Elke Wouters (N-VA).

De GAS-boete wordt in Vlaamse gemeenten regelmatig uitgeschreven om zwerfvuil en sluikstorten te bestraffen, zo blijkt uit de cijfers. In 2018 werden er 137 GAS-boetes en 51 gewone PV’s opgemaakt voor het achterlaten van zwerfvuil: klein afval, zoals sigarettenpeuken, verpakkingen of kauwgom.



Voor sluikstorten, het bewust storten van huisvuil in de openbare ruimte, lagen de cijfers nog veel hoger, met 868 GAS-PV’s en 203 gewone PV’s.

“Pakkans is klein”

“De gemeenten zetten meer in op handhaving, omdat de inwoners zwerfvuil niet langer tolereren. En dat is een goede zaak”, aldus Wouters, “Toch zijn we er nog lang niet. De pakkans is te klein omdat het heel moeilijk is om iemand op heterdaad te betrappen. We merken dat camera’s helpen bij de vaststellingen. Een uitbreiding van het cameranetwerk is dus een mogelijke oplossing om het handhavingsbeleid rond zwerfvuil en sluikstorten in onze gemeenten te verbeteren.”