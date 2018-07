Vorig jaar stierven 615 mensen na een ongeval op de Belgische wegen HA

04 juli 2018

18u06

Bron: Belga 5 Vorig jaar stierven er 615 mensen binnen de dertig dagen na een ongeval op de Belgische wegen. Dat blijkt uit cijfers van Statbel, de directie statistiek van de overheid. Het aantal ongevallen en slachtoffers daalde tegenover het jaar voordien.

In 2017 waren er 38.020 verkeersongevallen met in totaal 49.066 slachtoffers, waaronder 44.694 lichtgewonden, 3.757 zwaargewonden en 615 personen die het leven verloren binnen de 30 dagen na het ongeval. Tegenover 2016 daalde het aantal ongevallen met 5% en het aantal slachtoffers met 6%. Het aantal overlijdens liep terug met 8%, terwijl het aantal zwaar- en lichtgewonden met respectievelijk 8% en 5% afnam.



Het aantal ongevallen daalt in alle drie de gewesten: met 7% in Vlaanderen, 3% in Wallonië en 1% in Brussel. Het aantal doden binnen dertig dagen is in Brussel wel gestegen (van 17 naar 24). In het hoofdstedelijk gewest nam ook het aantal zwaargewonden toe, terwijl die cijfers in de andere gewesten daalden.