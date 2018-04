Vorig jaar ruim 5.000 milieumisdrijven geregistreerd in Vlaanderen ADN

12 april 2018

11u08

Bron: Belga 0 In 2017 zijn in Vlaanderen 5.031 milieumisdrijven geregistreerd bij de parketten. Dat zijn er bijna 10 procent meer dan in 2016. Van die ruim 5.000 misdrijven zijn er door de parketten 1.915 dossiers (38 procent) doorgestuurd naar de administratie voor bestuurlijke beboeting. Die boetes leverden vorig jaar 1,8 miljoen euro op. Dat blijkt uit cijfers van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid.

De Vlaamse parketten hebben vorig jaar samen 5.031 milieumisdrijven geregistreerd. Het gaat om heel uiteenlopende overtredingen, gaande van sluikstorten en het illegaal kappen van bomen tot bijvoorbeeld geluidsoverlast van cafés en mestdelicten. De pv's voor die overtredingen worden opgesteld door de lokale politie of door lokale of Vlaamse milieuhandhavers.

De voorbije zes jaar (2012-2017) schommelt het aantal geregistreerde milieumisdrijven tussen de 4.500 en de 5.100. De parketten kunnen beslissen om een proces-verbaal zelf af te handelen (dus strafrechtelijk) of door te sturen naar de administratie voor bestuurlijke beboeting. De laatste jaren sturen de parketten zo'n 40 procent van de pv's door naar de administratie. Die aanpak werpt ook haar vruchten af, klinkt het bij het Departement Omgeving. Zo is er niet alleen een uniform sanctioneringsbeleid op Vlaams niveau, maar is er ook sprake van een "mentaliteitswijziging op het terrein".

"Waar er vroeger nog minder gewicht aan een proces-verbaal werd gehangen door de milieuovertreder, groeit nu het besef dat een proces-verbaal ook kan leiden tot een bestuurlijke geldboete. Voor politie en milieuhandhavers werkt het ook motiverend dat er aan hun inspanningen op het terrein effectief een gevolg gegeven wordt", luidt het.

Het maximale boetebedrag voor een milieumisdrijf bedraagt 250.000 euro. In 2017 leverden de bestuurlijke boetes in totaal 1,8 miljoen euro op. De hoogste boete bedroeg 22.080 euro, gemiddeld is sprake van een boete van 1.250 euro.