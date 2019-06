Vorig jaar meer zwartwerkers geklist kv

15 juni 2019

05u15

Bron: Belga 0 De Arbeidsinspectie heeft vorig jaar meer inbreuken vastgesteld voor zwartwerk en andere sociale fraude. Dat blijkt uit cijfers van ontslagnemend minister van Werk Kris Peeters (CD&V), waarover De Tijd bericht.

Het afgelopen jaar heeft de Arbeidsinspectie - de afdeling Toezicht op de Sociale Wetten - over heel het land 8.186 inbreuken ontdekt. Dat zijn er meer dan het jaar voordien, toen er nog sprake was van 7.822 inbreuken.

Nochtans zijn vorig jaar niet meer onderzoeken uitgevoerd naar zwartwerk en andere vormen van sociale fraude. In 2018 waren er 13.710 onderzoeken tegenover 13.837 een jaar eerder.



Niet alle inbreuken die de Arbeidsinspectie ontdekt, worden meteen met een boete bestraft. Er volgen ook waarschuwingen en regularisaties. Sommige dossiers worden doorgespeeld aan het gerecht. Veruit de meeste boetes zijn vorig jaar in Vlaanderen opgelegd: 808 tegenover 296 in Wallonië en 144 in Brussel.

De meeste inbreuken zijn vastgesteld in de horeca, bouwsector en kleinhandel.