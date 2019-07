Vorig jaar kwamen 129.392 immigranten naar België ttr

18 juli 2019

13u54 3 binnenland Vorig jaar kwamen er 129.392 immigranten naar België . Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Statbel, het Belgisch bureau voor de Statistiek die het Vlaams Belang vandaag naar buiten brengt.

Gegevens over de herkomstlanden zijn er nog niet, al bleek uit het recentste jaarverslag van het Federaal Migratiecentrum Myria - dat de cijfers van 2017 behandelt - dat Roemenië, Syrië en Marokko in de top tien blijven staan.

“Uiteraard staat er tegenover de instroom ook een uitstroom”, zegt Vlaams Belang-woordvoerder Klaas Slootmans. Zo vertrokken er afgelopen jaar ook 80.053 immigranten uit het land, wat het netto migratiesaldo van niet-Belgen op 49.339 brengt. Volgens Statbel is de stijging van de Belgische bevolking voor 80 procent het gevolg van immigratie.

“Ter linkerzijde wordt telkens aangehaald dat tegenover de instroom ook een uitstroom staat en beide mekaar min of meer in evenwicht houden. Die stelling kan met deze cijfers definitief naar de fabeltjesrubriek worden verwezen”, luidt het in een persbericht van Vlaams Belang.

Beleid

Volgens Vlaams Belang-voorzitter en Kamerlid Tom Van Grieken bewijzen de cijfers dat België zijn immigratiebeleid hoogdringend moet wijzigen wil het niet volledig ‘ont-Europeaniseren’. In het licht van de federale regeringsformatie roept Van Grieken dan ook op werk te maken van een veel kordater en strenger immigratiebeleid.

Concreet pleit de Vlaams Belang-voorzitter voor een forse uitbreiding van de terugkeercapaciteit, een verstrenging van de wet op de gezinshereniging en de aanpassing van de volgens hem destructieve en achterhaalde Conventie van Genève.