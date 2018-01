Vorig jaar in West-Vlaanderen 5.554 onregelmatige vreemdelingen opgepakt ADN

17u49

Bron: Belga 1 Jan Van Maele Archiefbeeld. In 2017 werden over heel West-Vlaanderen 5.554 onregelmatige vreemdelingen opgepakt. Dat is een kwart minder dan in 2016. In vergelijking met 2015 gaat het niettemin om een toename van 65 procent. Die cijfers geeft provinciegouverneur Carl Decaluwé vandaag mee aan Belga.

De sterke daling ten opzichte van het jaar voordien valt te verklaren door een forse opstoot van het aantal onregelmatige vreemdelingen begin 2016. De situatie was toen zo uitzonderlijk dat minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) zich genoodzaakt zag om aan de grens met Frankrijk, vooral aan de Westkust, opnieuw identiteitscontroles uit te voeren.

De scheepvaartpolitie in Zeebrugge was goed voor 40 procent van de arrestaties, politiezone Brugge 9 procent. Dat bijna de helft werd opgepakt in de omgeving van Zeebrugge is niet verwonderlijk want heel wat illegalen proberen vanuit Zeebrugge de oversteek te maken naar Groot-Brittannië. Op en rond snelwegen werd 10 procent van het aantal illegalen gevat.

"De druk blijft"

Een vijfde van de illegalen waren mensen uit Eritrea, 15 procent kwam uit Soedan, 14 procent uit Irak. In 2016 waren er nog ontzettend veel illegale Iraniërs maar dit jaar is hun aandeel verwaarloosbaar in de cijfers. Er kwamen ook 8.000 meldingen binnen. "De situatie blijft dus beheersbaar maar we moeten wel alert zijn. De problematiek valt niet weg en de druk blijft", aldus gouverneur Decaluwé. "De cijfers verschillen ook fors van maand tot maand. Dat geeft aan dat er vaak golfbewegingen zijn, door nieuwe routes, door andere mensensmokkelaars, ...".

Stijging vanaf maart?

De kans is niet onbestaande dat de cijfers opnieuw zullen stijgen want in het voorjaar, vanaf 1 maart, start reder Seabourne Freight vanuit Oostende met een nieuwe ferrydienst naar Groot-Brittanië. "We zijn volop bezig om die opstart voor te bereiden zodat Oostende niet opnieuw een aantrekkingspool wordt voor transitmigranten", aldus Decaluwé.

De voorbije jaren was de illegalenproblematiek in en rond Oostende nagenoeg onbestaande door het faillissement van Transeuropa Ferries en het einde van de rechtstreekse ferryverbing vanuit Oostende. Daarvoor probeerden ook heel wat vluchtelingen vanuit Oostende in Groot-Brittannië te geraken.