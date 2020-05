Vorig jaar drie keer meer meldingen van gendergerelateerde discriminatie, met dank aan Jeff Hoeyberghs HLA

26 mei 2020

11u46

Bron: Belga, IGVM 0 . Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM), de federale instelling die discriminatie en ongelijkheid op grond van geslacht bestrijdt, heeft in 2019 bijna drie keer zoveel meldingen ontvangen als een jaar eerder. Een groot deel was het gevolg aan de zaak-Jeff Hoeyberghs . Dat deelt het IGVM dinsdag mee

Het IGVM telde 2.349 meldingen in 2019. Daarbij ging het om 370 vragen om juridische informatie, 254 klachten en 1.725 mededelingen. Bijna zeven op de tien meldingen ging over seksisme. In 2018 was dat een op de vijf. Het IGVM duidt dat die "explosie" van het aantal meldingen deels te wijten is aan de zaak-Jeff Hoeyberghs. De plastische chirurg deed op een lezing eind vorig jaar bij de rechtse studentenclub KVHV een reeks seksistische en vrouwonvriendelijke uitspraken. Die zaak alleen leidde tot bijna 1.500 meldingen. "Maar het weerspiegelt ook het collectieve bewustzijn en de groeiende afkeuring van de burgers tegenover gewelddadige en discriminerende handelingen, opmerkingen en daden", klinkt het in het persbericht.

Frontlinie

Het IVGM zegt dat de toename van het aantal meldingen het instituut nog meer in de frontlinie plaatst. Maar de financiële en menselijke middelen houden geen gelijke tred, aldus het IGVM. “In de afgelopen jaren zijn politici en burgers zich bewust geworden van de verschillende problemen op het gebied van ongelijkheid en discriminatie die onze samenleving teisteren”, zegt Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het IGMV. “Slachtoffers en getuigen laten hun stem horen. Dit zorgde voor een exponentiële toename van de werklast van het Instituut en de uitbreiding van zijn bevoegdheden”.